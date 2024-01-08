Колемаскина (Козлова) Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колемаскина (Козлова) Тамара Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Анатолий Викторович

Мать: Козлова Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криккер (Колемаскина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Колемаскин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колемаскин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1972

Сын: Колемаскин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.08.1982

Сын: Колемаскин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Колемаскин Николай Николаевич

Смерть
2023

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