Колемаскина (Козлова) Тамара Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2023
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криккер (Колемаскина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Колемаскин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Колемаскин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.08.1982
Сын: Колемаскин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Колемаскин Николай Николаевич
Смерть
2023