Дробышева (Кострикина) Наталья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышева (Кострикина) Наталья Архиповна

Место рождения

Копцево, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дробышев Петр Иванович

Отец ребёнка: Дробышев Иван Васильевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1848

Сын: Дробышев Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Дробышев Иван Васильевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1853 ст.

Сын: Дробышев Агафоник Иванович

Отец ребёнка: Дробышев Иван Васильевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дробышев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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