Дробышева (Кострикина) Наталья Архиповна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Дробышев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1848
Сын: Дробышев Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Дробышев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1853 ст.
Сын: Дробышев Агафоник Иванович
Отец ребёнка: Дробышев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно