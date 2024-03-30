Дробышев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Дробышев Василий Симанов
Мать: Дробышева Мария
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Дробышева Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
02.06.1848
Сын: Дробышев Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Дробышева Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
22.08.1853 ст.
Сын: Дробышев Агафоник Иванович
Мать ребёнка: Дробышева Наталья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно