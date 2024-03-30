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Дробышев Иван Васильевич

Место рождения

Копцево, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Дробышев Василий Симанов

Мать: Дробышева Мария

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дробышев Петр Иванович

Мать ребёнка: Дробышева Наталья Архиповна

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1848

Сын: Дробышев Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Дробышева Наталья Архиповна

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1853 ст.

Сын: Дробышев Агафоник Иванович

Мать ребёнка: Дробышева Наталья Архиповна

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дробышева Наталья Архиповна

Смерть
Неизвестно
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