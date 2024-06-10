Анденок Григорий Феодорович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анденок Акилина Андреева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анденок (Анденок) Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Анденок Акилина Андреева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анденок (Анденок) Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Анденок Акилина Андреева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Анденок Иаков Григорьевич
Мать ребёнка: Анденок Акилина Андреева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анденок (Анденок) Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Анденок Акилина Андреева
Смерть
Неизвестно