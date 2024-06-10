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Анденок Григорий Феодорович

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Анденок Феодор Игнатович

Мать: Анденок Анна Константинова

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анденок Акилина Андреева

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анденок (Анденок) Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Анденок Акилина Андреева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анденок (Анденок) Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Анденок Акилина Андреева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Анденок Иаков Григорьевич

Мать ребёнка: Анденок Акилина Андреева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анденок (Анденок) Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Анденок Акилина Андреева

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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