Анденок Анна Константинова 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Анна Константинова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Феодор Игнатович

Рождение ребёнка
1723

Сын: Анденок Григорий Феодорович

Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Анденок Козьма Феодоров

Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Анденок (Анденок) Ефросиния Феодорова

Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Анденок (Анденок) Мария Феодорова

Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Анденок Прокопий Феодоров

Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Анденок (Анденок) Анна Феодорова

Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Анденок Герасим Федоров

Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Анденок (Анденок) Феодосия Феодорова

Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Анденок Иоанн Феодоров

Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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