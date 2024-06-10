Анденок Анна Константинова
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Сын: Анденок Григорий Феодорович
Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Анденок (Анденок) Ефросиния Феодорова
Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Анденок (Анденок) Мария Феодорова
Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Анденок Прокопий Феодоров
Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Анденок (Анденок) Анна Феодорова
Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Анденок (Анденок) Феодосия Феодорова
Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Анденок Феодор Игнатович
Смерть
Неизвестно