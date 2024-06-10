Анденок Прокопий Феодоров
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анденок Зиновия Федорова
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Анденок Зиновия Федорова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Анденок Яков Петров
Мать ребёнка: Анденок Зиновия Федорова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Анденок Семен Петров
Мать ребёнка: Анденок Зиновия Федорова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Анденок Федор Петров
Мать ребёнка: Анденок Зиновия Федорова
Смерть
Неизвестно