Анденок Прокопий Феодоров 1731 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Прокопий Феодоров

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Анденок Феодор Игнатович

Мать: Анденок Анна Константинова

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анденок Зиновия Федорова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Анденок Ефим Прокопьев

Мать ребёнка: Анденок Зиновия Федорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Анденок Яков Петров

Мать ребёнка: Анденок Зиновия Федорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Анденок Семен Петров

Мать ребёнка: Анденок Зиновия Федорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Анденок Федор Петров

Мать ребёнка: Анденок Зиновия Федорова

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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