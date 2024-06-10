Анденок Зиновия Федорова 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Зиновия Федорова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Прокопий Феодоров

Рождение ребёнка
1754

Сын: Анденок Ефим Прокопьев

Отец ребёнка: Анденок Прокопий Феодоров

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Анденок Яков Петров

Отец ребёнка: Анденок Прокопий Феодоров

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Анденок Семен Петров

Отец ребёнка: Анденок Прокопий Феодоров

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Анденок Федор Петров

Отец ребёнка: Анденок Прокопий Феодоров

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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