Анденок Зиновия Федорова
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Анденок Прокопий Феодоров
Рождение ребёнка
1760
Сын: Анденок Яков Петров
Отец ребёнка: Анденок Прокопий Феодоров
Рождение ребёнка
1764
Сын: Анденок Семен Петров
Отец ребёнка: Анденок Прокопий Феодоров
Рождение ребёнка
1768
Сын: Анденок Федор Петров
Отец ребёнка: Анденок Прокопий Феодоров
Смерть
Неизвестно