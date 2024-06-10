Анденок Акилина Андреева
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анденок (Анденок) Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Анденок Григорий Феодорович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анденок (Анденок) Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Анденок Григорий Феодорович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Анденок Иаков Григорьевич
Отец ребёнка: Анденок Григорий Феодорович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анденок (Анденок) Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Анденок Григорий Феодорович
Смерть
Неизвестно