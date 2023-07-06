Кузнецов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1966
Дочь: Кузнецова Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Ладагина) Ленаида Анатольевна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1969
Дочь: Кузнецова Зоя Евгеньевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Ладагина) Ленаида Анатольевна