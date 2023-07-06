Кузнецов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1966

Дочь: Кузнецова Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Ладагина) Ленаида Анатольевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1969

Дочь: Кузнецова Зоя Евгеньевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Ладагина) Ленаида Анатольевна

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