Кузнецова (Ладагина) Ленаида Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1966
Дочь: Кузнецова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1969
Дочь: Кузнецова Зоя Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузнецов Евгений