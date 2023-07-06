Кузнецова (Ладагина) Ленаида Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ладагина) Ленаида Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1966

Дочь: Кузнецова Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1969

Дочь: Кузнецова Зоя Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евгений

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