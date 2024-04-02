Нагоркина (Токарева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.10.1897
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1897
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Растворова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
16.02.1929
Сын: Нагоркин Александр Иванович
Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
14.04.1931
Дочь: Куркова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
25.09.1934
Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
11.09.1937
Сын: Нагоркин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
28.07.1940
Дочь: Штырлова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагоркина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович
Смерть
1974