Нагоркина (Токарева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагоркина (Токарева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.10.1897

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Растворова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1929

Сын: Нагоркин Александр Иванович

Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1931

Дочь: Куркова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1934

Сын: Нагоркин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
11.09.1937

Сын: Нагоркин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1940

Дочь: Штырлова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагоркина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Нагоркин Иван Гаврилович

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1974
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