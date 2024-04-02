Штырлова (Нагоркина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтырлова (Нагоркина) Валентина Ивановна

Штырлова (Нагоркина) Валентина Ивановна

Место рождения

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1940

Отец: Нагоркин Иван Гаврилович

Мать: Нагоркина Анастасия Ивановна

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close