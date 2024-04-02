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Штырлова (Нагоркина) Валентина Ивановна
Штырлова (Нагоркина) Валентина Ивановна
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Древо
Место рождения
Большое Подберезье
, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
28.07.1940
Пол
Женский
Отец
Нагоркин Иван Гаврилович
1897 г.р.
Мать
Нагоркина (Токарева) Анастасия Ивановна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1940
Отец:
Нагоркин Иван Гаврилович
Мать:
Нагоркина Анастасия Ивановна
Большое Подберезье
, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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