Боршевникова (Нелаева) Матрона Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршевникова (Нелаева) Матрона Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.10.1852

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нелаев Павел Кондратьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1829

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов

Рождение ребёнка
22.01.1835

Сын: Боршевников Иван Павлов

Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов

Рождение ребёнка
16.04.1838

Сын: Боршевников Феодор Павлов

Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов

Рождение ребёнка
30.07.1841

Сын: Боршевников Василий Павлов

Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов

Рождение ребёнка
28.12.1844

Дочь: Анисья Павлова

Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов

Рождение ребёнка
11.11.1846

Сын: Боршевников Платон Павлов

Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов

Смерть
25.10.1852
Причина смерти: От колотья
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