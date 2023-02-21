Боршевникова (Нелаева) Матрона Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.10.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нелаев Павел Кондратьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1829
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов
Рождение ребёнка
22.01.1835
Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов
Рождение ребёнка
16.04.1838
Сын: Боршевников Феодор Павлов
Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов
Рождение ребёнка
30.07.1841
Сын: Боршевников Василий Павлов
Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов
Рождение ребёнка
28.12.1844
Дочь: Анисья Павлова
Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов
Рождение ребёнка
11.11.1846
Сын: Боршевников Платон Павлов
Отец ребёнка: Боршевников Павел Иродионов
Смерть
25.10.1852
Причина смерти: От колотья