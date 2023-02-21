- Евфимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Евфимия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Колупаев Семён Васильевич

Отец ребёнка: Колупаев Василий Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.06.1865 ст.

Дочь: Колупаева Евфросиния Васильевна

Отец ребёнка: Колупаев Василий Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.12.1867 ст.

Дочь: Колупаева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Колупаев Василий Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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