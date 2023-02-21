- Евфимия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Колупаев Семён Васильевич
Отец ребёнка: Колупаев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.06.1865 ст.
Дочь: Колупаева Евфросиния Васильевна
Отец ребёнка: Колупаев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.12.1867 ст.
Дочь: Колупаева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Колупаев Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно