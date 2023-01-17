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Богунов Сергий Васильевич

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Богунов Василий Филиппович

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
08.01.1882

Жена: Богунова Наталия Трифонова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.11.1883

Сын: Богунов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Богунова Наталия Трифонова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
воспр.Ташлыков Илия Трифонович,Солянова Евгения Никитична-девица
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Пелагия Сергеевна

Мать ребёнка: Богунова Наталия Трифонова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Богунов Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: Богунова Наталия Трифонова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.

Дочь: Стефанида Сергеевна

Мать ребёнка: Богунова Наталия Трифонова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.09.1892

Дочь: Харитина Сергеевна

Мать ребёнка: Богунова Наталия Трифонова

Воспр.:Кутняков Константин КлимовГорлова Феодосия Петрова
Смерть
Неизвестно
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