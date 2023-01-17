Богунов Сергий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Богунов Василий Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1882
Рождение ребёнка
19.11.1883
Мать ребёнка: Богунова Наталия Трифонова
воспр.Ташлыков Илия Трифонович,Солянова Евгения Никитична-девица
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Пелагия Сергеевна
Мать ребёнка: Богунова Наталия Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Богунова Наталия Трифонова
Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.
Дочь: Стефанида Сергеевна
Мать ребёнка: Богунова Наталия Трифонова
Рождение ребёнка
27.09.1892
Дочь: Харитина Сергеевна
Мать ребёнка: Богунова Наталия Трифонова
Воспр.:Кутняков Константин КлимовГорлова Феодосия Петрова
Смерть
Неизвестно