Богунова (Ташлыкова) Наталия Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова (Ташлыкова) Наталия Трифонова

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Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
08.01.1882

Муж: Богунов Сергий Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.11.1883

Сын: Богунов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Богунов Сергий Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
воспр.Ташлыков Илия Трифонович,Солянова Евгения Никитична-девица
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Пелагия Сергеевна

Отец ребёнка: Богунов Сергий Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Богунов Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Богунов Сергий Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.

Дочь: Стефанида Сергеевна

Отец ребёнка: Богунов Сергий Васильевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.09.1892

Дочь: Харитина Сергеевна

Отец ребёнка: Богунов Сергий Васильевич

Воспр.:Кутняков Константин КлимовГорлова Феодосия Петрова
Смерть
Неизвестно
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