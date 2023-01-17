Богунова (Ташлыкова) Наталия Трифонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1882
Рождение ребёнка
19.11.1883
Отец ребёнка: Богунов Сергий Васильевич
воспр.Ташлыков Илия Трифонович,Солянова Евгения Никитична-девица
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Пелагия Сергеевна
Отец ребёнка: Богунов Сергий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Богунов Сергий Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.
Дочь: Стефанида Сергеевна
Отец ребёнка: Богунов Сергий Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1892
Дочь: Харитина Сергеевна
Отец ребёнка: Богунов Сергий Васильевич
Воспр.:Кутняков Константин КлимовГорлова Феодосия Петрова
Смерть
Неизвестно