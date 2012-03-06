Быстрова (Немцева) Тамара Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Немцева) Тамара Геннадьевна

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Место рождения

Поторочино, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.02.1930

Дата смерти

06.03.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Поторочино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быстров Владимир Михайлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Владимир Михайлович

Смерть
06.03.2012
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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