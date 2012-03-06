Быстрова (Немцева) Тамара Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1930
Дата смерти06.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быстров Владимир Михайлович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.2012
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область