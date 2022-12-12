Быстров Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.07.1930
Дата смерти07.12.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1930
Отец: не указан
Рождение ребёнка
18.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быстрова Тамара Геннадьевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1987
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область