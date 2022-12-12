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Быстров Владимир Михайлович

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

22.07.1930

Дата смерти

07.12.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1901 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1930

Отец: не указан

Мать: Быстрова Елизавета Ивановна

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
18.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быстрова Тамара Геннадьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Тамара Геннадьевна

Смерть
07.12.1987
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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