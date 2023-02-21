Кондрат Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Федор Козмич
Мать: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Степанида Кондратьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинишна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья Кондратьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинишна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ильинишна
Смерть
Неизвестно