Кондрат Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрат Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Федор Козмич

Мать: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Степанида Кондратьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинишна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья Кондратьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ильинишна

Смерть
Неизвестно
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