Евдокия Ильинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ильинишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Степанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондрат Федорович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондрат Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрат Федорович

Смерть
Неизвестно
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