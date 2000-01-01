Евдокия Ильинишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Степанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондрат Федорович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондрат Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрат Федорович
Смерть
Неизвестно