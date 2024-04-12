Андрианова Анна Семёновна
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смерти24.02.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Семён Иванович
Бракосочетание
11.02.1859 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1859 ст.
Сын: Андрианов Александр Иванович
Отец ребёнка: Андрианов Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Мариничев-Андрианов Николай Иванович
Отец ребёнка: Андрианов Иван Андрианович
Смерть
24.02.1913 ст.