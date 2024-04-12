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Андрианова Анна Семёновна

Место рождения

Волосово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

24.02.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Семён Иванович

Мать: не указана

Волосово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
11.02.1859 ст.

Муж: Андрианов Иван Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.08.1859 ст.

Сын: Андрианов Александр Иванович

Отец ребёнка: Андрианов Иван Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Мариничев-Андрианов Николай Иванович

Отец ребёнка: Андрианов Иван Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
24.02.1913 ст.
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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