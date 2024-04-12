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Андрианов Иван Андрианович

Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.02.1831 ст.

Дата смерти

25.02.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1831 ст.

Отец: Андриан Евстигнеевич

Мать: Наталья Карповна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
11.02.1859 ст.

Жена: Андрианова Анна Семёновна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.08.1859 ст.

Сын: Андрианов Александр Иванович

Мать ребёнка: Андрианова Анна Семёновна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Мариничев-Андрианов Николай Иванович

Мать ребёнка: Андрианова Анна Семёновна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.02.1886 ст.
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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