Андрианов Иван Андрианович
Место рождения
Дата рождения01.02.1831 ст.
Дата смерти25.02.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1831 ст.
Отец: Андриан Евстигнеевич
Мать: Наталья Карповна
Бракосочетание
11.02.1859 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1859 ст.
Сын: Андрианов Александр Иванович
Мать ребёнка: Андрианова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Мариничев-Андрианов Николай Иванович
Мать ребёнка: Андрианова Анна Семёновна
Смерть
25.02.1886 ст.