Сорокин Федор Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Федор Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1888

Дата смерти

До 1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1888

Отец: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Мать: Сорокина Акилина Андреевна

Бракосочетание
29.?.1906

Жена: Сорокина Анна Максимова

Рождение ребёнка
25.09.1907

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1909

Сын: Сорокин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Сын: Сорокин Филипп Федорович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1912

Сын: Сорокин Степан Федорович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1914

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сорокин Вов Александр Федорович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1988
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