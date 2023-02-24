Сорокин Федор Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1888
Дата смертиДо 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1888
Бракосочетание
29.?.1906
Жена: Сорокина Анна Максимова
Рождение ребёнка
25.09.1907
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова
Рождение ребёнка
22.10.1909
Сын: Сорокин Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова
Рождение ребёнка
16.08.1911
Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова
Рождение ребёнка
08.12.1912
Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова
Рождение ребёнка
22.08.1914
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сорокин Вов Александр Федорович
Мать ребёнка: Сорокина Анна Максимова
Смерть
До 1988