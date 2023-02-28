Сорокина (Штырлова) Акилина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Штырлова) Акилина Андреевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.06.1862

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1862

Отец: Штырлов Андрей Сергеевич

Мать: Штырлова Анастасия Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1882

Муж: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Рождение ребёнка
21.11.1883

Сын: Сорокин Степан Федосеевич

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1885

Дочь: Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1886

Сын: Сорокин Василий Федосеевич

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1888

Сын: Сорокин Федор Федосеевич

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Сорокин Елисей Федосеевич

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1891

Дочь: Сипатова Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Сорокин Николай Федосеевич

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1896

Дочь: Ирина Федосеевна

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1899

Сын: Сорокин Егор Федосеевич

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1899

Сын: Сорокин Георгий Федосеевич

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1902

Дочь: Вилкова (крупнова) Елена Федосеевна

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1904

Сын: Сорокин Василий Федосеевич

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1907

Дочь: Татьяна Федосеевна

Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1907
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