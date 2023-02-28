Сорокина (Штырлова) Акилина Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1862
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Сорокин Степан Федосеевич
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Дочь: Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Сын: Сорокин Василий Федосеевич
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Сын: Сорокин Елисей Федосеевич
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Дочь: Сипатова Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Сын: Сорокин Николай Федосеевич
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Дочь: Ирина Федосеевна
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Сын: Сорокин Георгий Федосеевич
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Дочь: Вилкова (крупнова) Елена Федосеевна
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Сын: Сорокин Василий Федосеевич
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович
Дочь: Татьяна Федосеевна
Отец ребёнка: Сорокин (глухов) Федосий Павлович