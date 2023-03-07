Сорокина Анна Максимова
Место рождения
Дата рождения06.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1888
Бракосочетание
29.?.1906
Рождение ребёнка
25.09.1907
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
22.10.1909
Сын: Сорокин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
16.08.1911
Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
08.12.1912
Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
22.08.1914
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сорокин Вов Александр Федорович
Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич
Смерть
Неизвестно