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Сорокина Анна Максимова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1888

Отец: Куликов (максимов) Трофим Илларионович

Мать: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1906

Муж: Сорокин Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
25.09.1907

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1909

Сын: Сорокин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Сын: Сорокин Филипп Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1912

Сын: Сорокин Степан Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1914

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сорокин Вов Александр Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Федосеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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