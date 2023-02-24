Куликов (Максимов) Трофим Илларионович
Место рожденияг. Хвалынск
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Дочь: Балашова Анастасия Максимова
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Сын: Максимов Гавриил Трофимович
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Сын: Максимова Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Дочь: Сорокина Анна Максимова
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Дочь: Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Дочь: Анисья Трофимовна
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Дочь: Леонтьева Гликерия Куликова
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Дочь: Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Сын: Куликов Леонтий Трофимович
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Сын: Куликов Николай Трофимович
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Дочь: Евгения Трофимовна
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Сын: Куликов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна
Дочь: Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна