Куликов (Максимов) Трофим Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов (Максимов) Трофим Илларионович

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Место рождения

г. Хвалынск

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Куликов (максимов) Илларион Максимович

Мать: Гликерия Максимовна

г. Хвалынск
Бракосочетание
05.?.1882

Жена: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Рождение ребёнка
21.11.1883

Дочь: Балашова Анастасия Максимова

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1885

Сын: Максимов Гавриил Трофимович

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1887

Сын: Максимова Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1888

Дочь: Сорокина Анна Максимова

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1890

Дочь: Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1892

Дочь: Анисья Трофимовна

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1894

Дочь: Леонтьева Гликерия Куликова

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1896

Дочь: Акилина Трофимовна

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1897

Сын: Куликов Леонтий Трофимович

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1898

Сын: Куликов Николай Трофимович

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1900

Дочь: Евгения Трофимовна

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1903

Сын: Куликов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1905

Дочь: Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: Куликова (максимова) Агриппина Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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