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Пелагея Григорьенва

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бобров Яков Борисович

Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Дарья Борисовна

Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бобров Тихон Борисович

Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бобров Алексей Борисович

Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Бобров Сергей Борисович

Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Борисовна

Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Борис Михайлович

Смерть
Неизвестно
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