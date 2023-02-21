Пелагея Григорьенва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Дарья Борисовна
Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрена Борисовна
Отец ребёнка: Бобров Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно