Фон Турн И Таксис (Фон Шенбург-Глаухау) Глория Грефин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Турн И Таксис (Фон Шенбург-Глаухау) Глория Грефин

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Место рождения

Штутгарт

Дата рождения

23.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1960

Отец: Фон Шенбург-Глаухау Иоахим

Мать: Фон Шенбург-Глаухау Беатрикс Мария

Бракосочетание
31.05.1980

Муж: Фон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль

Рождение ребёнка
28.11.1980

Дочь: Фон Турн И Таксис Мария Терезия Людовика Клотильда Хелен Александра

Отец ребёнка: Фон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль

Рождение ребёнка
24.03.1982

Дочь: Фон Турн И Таксис Элизабет Маргарет Мария Анна Беатрис

Отец ребёнка: Фон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль

Рождение ребёнка
24.06.1983

Сын: Фон Турн И Таксис Альберт Мария Ламораль Мигель Йоханнес Габриэль Фюрст

Отец ребёнка: Фон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль

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