Фон Турн И Таксис (Фон Шенбург-Глаухау) Глория Грефин
Место рождения
Дата рождения23.02.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1960
Бракосочетание
31.05.1980
Рождение ребёнка
28.11.1980
Дочь: Фон Турн И Таксис Мария Терезия Людовика Клотильда Хелен Александра
Отец ребёнка: Фон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль
Рождение ребёнка
24.03.1982
Дочь: Фон Турн И Таксис Элизабет Маргарет Мария Анна Беатрис
Отец ребёнка: Фон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль
Рождение ребёнка
24.06.1983
Сын: Фон Турн И Таксис Альберт Мария Ламораль Мигель Йоханнес Габриэль Фюрст
Отец ребёнка: Фон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль