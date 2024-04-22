Фон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль

Фон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль

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Место рождения

Регенсбург

Дата рождения

05.06.1926

Дата смерти

14.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1980

Жена: Фон Турн И Таксис Глория Грефин

Рождение ребёнка
28.11.1980

Дочь: Фон Турн И Таксис Мария Терезия Людовика Клотильда Хелен Александра

Мать ребёнка: Фон Турн И Таксис Глория Грефин

Рождение ребёнка
24.03.1982

Дочь: Фон Турн И Таксис Элизабет Маргарет Мария Анна Беатрис

Мать ребёнка: Фон Турн И Таксис Глория Грефин

Рождение ребёнка
24.06.1983

Сын: Фон Турн И Таксис Альберт Мария Ламораль Мигель Йоханнес Габриэль Фюрст

Мать ребёнка: Фон Турн И Таксис Глория Грефин

Смерть
14.12.1990
похороны: Gruftkapelle St. Emmeram
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