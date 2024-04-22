Фон Турн И Таксис Йоханнес Баптиста де Хесус Мария Луи Мигель Фридрих Бонифазиус Ламораль
Место рождения
Дата рождения05.06.1926
Дата смерти14.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926
Бракосочетание
31.05.1980
Рождение ребёнка
28.11.1980
Дочь: Фон Турн И Таксис Мария Терезия Людовика Клотильда Хелен Александра
Мать ребёнка: Фон Турн И Таксис Глория Грефин
Рождение ребёнка
24.03.1982
Дочь: Фон Турн И Таксис Элизабет Маргарет Мария Анна Беатрис
Мать ребёнка: Фон Турн И Таксис Глория Грефин
Рождение ребёнка
24.06.1983
Сын: Фон Турн И Таксис Альберт Мария Ламораль Мигель Йоханнес Габриэль Фюрст
Мать ребёнка: Фон Турн И Таксис Глория Грефин
Смерть
14.12.1990
похороны: Gruftkapelle St. Emmeram