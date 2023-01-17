Бикбулатова (Кульмухаметова) Зарифа (Сариба) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикбулатова (Кульмухаметова) Зарифа (Сариба)

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Место рождения

Якуши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Якуши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Юрты Якушевские
Рождение ребёнка
15.09.1894

Сын: Бикбулатов Зайнулла

Отец ребёнка: Бикбулатов Сайфулла

Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Метрическая книга Соборной мечети за 1894г Зайнулла 15 сентября Отец инородец Сейфулла Айнулла Улы Бикбулатов, мать Зарифа Кульмухмет кызы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикбулатов Сайфулла

Смерть
Неизвестно
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