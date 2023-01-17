Бикбулатова (Кульмухаметова) Зарифа (Сариба)
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Юрты Якушевские
Рождение ребёнка
15.09.1894
Сын: Бикбулатов Зайнулла
Отец ребёнка: Бикбулатов Сайфулла
Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Метрическая книга Соборной мечети за 1894г Зайнулла 15 сентября Отец инородец Сейфулла Айнулла Улы Бикбулатов, мать Зарифа Кульмухмет кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикбулатов Сайфулла
Смерть
Неизвестно