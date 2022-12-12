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Бикбулатов Сайфулла

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Место рождения

Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бикбулатов Айнулла

Мать: не указана

Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.09.1894

Сын: Бикбулатов Зайнулла

Мать ребёнка: Бикбулатова Зарифа (Сариба)

Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Метрическая книга Соборной мечети за 1894г Зайнулла 15 сентября Отец инородец Сейфулла Айнулла Улы Бикбулатов, мать Зарифа Кульмухмет кызы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикбулатова Зарифа (Сариба)

Смерть
Неизвестно
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