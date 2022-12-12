Бикбулатов Сайфулла
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Бикбулатов Айнулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1894
Сын: Бикбулатов Зайнулла
Мать ребёнка: Бикбулатова Зарифа (Сариба)
Метрическая книга Соборной мечети за 1894г Зайнулла 15 сентября Отец инородец Сейфулла Айнулла Улы Бикбулатов, мать Зарифа Кульмухмет кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно