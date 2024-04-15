Будаков Федор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Будаков Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1829
Сын: Будаков Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
1832
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мавра Федоровна
Место жительства
С 1846
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850