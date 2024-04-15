Будаков Федор Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудаков Федор Борисович

Будаков Федор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Будаков Борис Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Будаков Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Будаков Евдоким Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Будаков Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мавра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Прасковья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close