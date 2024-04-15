Будаков Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаков Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Будаков Федор Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Будаков Ефим Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Будаков Александр Борисович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1847
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