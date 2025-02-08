Лестеньков Иван Ильич
мужской, родился Около 1881
умер Неизвестно
ОтецЛестеньков Илья Данилович1850 г.р.
МатьЛестенькова Анна ВасильевнаОколо 1864 г.р.
Супруги
Лестенькова Анна ЕвстигнеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Лестенькова Анна Ивановна28.01.1909 г.р.
Лестеньков Николай Иванович12.04.1911 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.01.1909
Дочь: Лестенькова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лестенькова Анна Евстигнеевна
Рождение ребёнка
12.04.1911
Сын: Лестеньков Николай Иванович
Мать ребёнка: Лестенькова Анна Евстигнеевна
Рождение ребёнка
02.08.1912
Дочь: Лестенькова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лестенькова Анна Евстигнеевна
Рождение ребёнка
10.01.1915
Дочь: Лестенькова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Лестенькова Анна Евстигнеевна
Смерть
Неизвестно