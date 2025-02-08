Лестеньков Иван Ильич Около 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Лестеньков Иван Ильич

Автор
КЧ
Чир К.

мужской, родился Около 1881

умер Неизвестно

Отец
Лестеньков Илья Данилович1850 г.р.
Мать
Лестенькова Анна ВасильевнаОколо 1864 г.р.
Супруги
Лестенькова Анна ЕвстигнеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Лестенькова Анна Ивановна28.01.1909 г.р.
Лестеньков Николай Иванович12.04.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Лестеньков Илья Данилович

Мать: Лестенькова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лестенькова Анна Евстигнеевна

Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
28.01.1909

Дочь: Лестенькова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лестенькова Анна Евстигнеевна

Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Лестеньков Николай Иванович

Мать ребёнка: Лестенькова Анна Евстигнеевна

Рождение ребёнка
02.08.1912

Дочь: Лестенькова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лестенькова Анна Евстигнеевна

Рождение ребёнка
10.01.1915

Дочь: Лестенькова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Лестенькова Анна Евстигнеевна

Смерть
Неизвестно

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