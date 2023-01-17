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Асотов Александр Иванович

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Место рождения

Серковский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

11.07.1927

Дата смерти

13.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1927

Отец: Асотов Иван Николаевич

Мать: Асотова Анна Максимовна

Серковский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Асотов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Асотова-Цепляева Александра Алексеевна

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асотова-Цепляева Александра Алексеевна

Смерть
13.07.1994
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