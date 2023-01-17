Асотов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.07.1927
Дата смерти13.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1927
Отец: Асотов Иван Николаевич
Мать: Асотова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
20.01.1956
Сын: Асотов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Асотова-Цепляева Александра Алексеевна
Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1994