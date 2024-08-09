София Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Никитична

Место рождения

Бояркино, Озеры, Московская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1784 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бояркино, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1743

Сын: Борис Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Иродион Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Андреевка, Коломенский, Московская область
Смерть
1784 ст.
Андреевка, Коломенский, Московская область

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