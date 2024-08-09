София Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1784 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1743
Сын: Борис Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Иродион Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
1784 ст.