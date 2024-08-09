Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Иван Силуанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Никитична
Рождение ребёнка
1743
Сын: Борис Иванович
Мать ребёнка: София Никитична
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: София Никитична
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Иродион Иванович
Мать ребёнка: София Никитична
Андреевка, Коломенский, Московская область
Смерть
После 1795