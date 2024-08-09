Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Иван Силуанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Никитична

Рождение ребёнка
1743

Сын: Борис Иванович

Мать ребёнка: София Никитична

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: София Никитична

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Иродион Иванович

Мать ребёнка: София Никитична

Андреевка, Коломенский, Московская область
Смерть
После 1795

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