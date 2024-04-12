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Шахов Александр Александрович

Место рождения

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1904

Жена: Шахова Анна Петровна

Возраст жениха - 25 лет. Возраст невесты - 22 года. Поручители по жениху: крестьяне д. Ермоловское Илья Шахов и Иван Александрович Шахов; по невесте: крестьяне д. Ермоловского Иван Ковалев и Михаил Б... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Шахов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Шахова Анна Петровна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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