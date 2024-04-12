Шахов Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Бракосочетание
30.01.1904
Жена: Шахова Анна Петровна
Возраст жениха - 25 лет. Возраст невесты - 22 года. Поручители по жениху: крестьяне д. Ермоловское Илья Шахов и Иван Александрович Шахов; по невесте: крестьяне д. Ермоловского Иван Ковалев и Михаил Б... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1907
Сын: Шахов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Шахова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно