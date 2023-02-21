Мартыненко Терентий Захариевич (Захарович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Терентий Захариевич (Захарович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1908

Сын: Мартыненко Лаврентий Терентьевич

Мать ребёнка: Мартыненко Ирина Самуиловна

село Новая Прага Кировоградской обл.Александрийского уезда.
Смерть
Неизвестно
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