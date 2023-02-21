Мартыненко Терентий Захариевич (Захарович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1908
Сын: Мартыненко Лаврентий Терентьевич
Мать ребёнка: Мартыненко Ирина Самуиловна
село Новая Прага Кировоградской обл.Александрийского уезда.
Смерть
Неизвестно