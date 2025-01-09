Пеньшина (Кобозева) Мария Ивановна
женский, родилась Около 1733
умерла После 1763, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Супруги
Пеньшин Марк ПрокопьевичОколо 1741 г.р.
Дети
Пеньшин Николай МарковичОколо 1759 г.р.
(Пеньшина) Мария МарковнаОколо 1761 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Пеньшин Марк Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Пеньшина) Мария Марковна
Отец ребёнка: Пеньшин Марк Прокопьевич
Смерть
После 1763