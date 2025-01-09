Пеньшина (Кобозева) Мария Ивановна Около 1733 — найти родственников по фамилии на Familio

Пеньшина (Кобозева) Мария Ивановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1733

умерла После 1763, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Супруги
Пеньшин Марк ПрокопьевичОколо 1741 г.р.
Дети
Пеньшин Николай МарковичОколо 1759 г.р.
(Пеньшина) Мария МарковнаОколо 1761 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньшин Марк Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Пеньшин Николай Маркович

Отец ребёнка: Пеньшин Марк Прокопьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Пеньшина) Мария Марковна

Отец ребёнка: Пеньшин Марк Прокопьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1763
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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