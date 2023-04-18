Ксения Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти30.05.1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1811 ст.
Сын: Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Домна Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Григорьевич
Смерть
30.05.1850 ст.