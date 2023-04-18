Ксения Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Панфиловна

Ксения Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

30.05.1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1811 ст.

Сын: Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Григорьевич

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Домна Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Григорьевич

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Григорьевич

Смерть
30.05.1850 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close