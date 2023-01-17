Ширшев Матвей Семенович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Ширшев Семен Еремеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ширшева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Ширшева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Ширшева Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно