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Ширшев Матвей Семенович

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Ширшев Семен Еремеевич

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ширшев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Ширшева Параскева Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ширшев Савва Матвеевич

Мать ребёнка: Ширшева Параскева Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Ширшев Онисим Матвеевич

Мать ребёнка: Ширшева Параскева Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшева Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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