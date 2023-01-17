Ширшева (Налимина) Параскева Ивановна
Место рожденияКунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Налимин Иван Никифорович
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Ширшев Матвей Семенович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Ширшев Матвей Семенович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Ширшев Матвей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно