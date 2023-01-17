Ширшева (Налимина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшева (Налимина) Параскева Ивановна

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Место рождения

Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Налимин Иван Никифорович

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ширшев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ширшев Матвей Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ширшев Савва Матвеевич

Отец ребёнка: Ширшев Матвей Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Ширшев Онисим Матвеевич

Отец ребёнка: Ширшев Матвей Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшев Матвей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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