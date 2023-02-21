Гогаринова Неонила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Неонила Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Гогаринов Захар Федорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анисья Захаровна

Отец ребёнка: Гогаринов Захар Федорович

Рождение ребёнка
05.03.1835

Сын: Гогаринов Филат Захарович

Отец ребёнка: Гогаринов Захар Федорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена Захаровна

Отец ребёнка: Гогаринов Захар Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Захар Федорович

Смерть
Неизвестно
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