Гогаринова Неонила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Гогаринов Захар Федорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анисья Захаровна
Отец ребёнка: Гогаринов Захар Федорович
Рождение ребёнка
05.03.1835
Сын: Гогаринов Филат Захарович
Отец ребёнка: Гогаринов Захар Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена Захаровна
Отец ребёнка: Гогаринов Захар Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно