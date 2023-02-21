Гогаринов Захар Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Гогаринов Федор Алексеевич
Мать: Гогаринова Васса
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Захаровна
Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анисья Захаровна
Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
05.03.1835
Сын: Гогаринов Филат Захарович
Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена Захаровна
Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1856