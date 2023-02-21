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Гогаринов Захар Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Гогаринов Федор Алексеевич

Мать: Гогаринова Васса

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Захаровна

Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анисья Захаровна

Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
05.03.1835

Сын: Гогаринов Филат Захарович

Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена Захаровна

Мать ребёнка: Гогаринова Неонила Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Неонила Федоровна

Смерть
После 1856
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