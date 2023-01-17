Жилин Степан Исаакович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Жилин Исаак Иванович
Бракосочетание
27.01.1856
Жена: Жилина Феодосия Наумовна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Николай Иванов Дьяков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно