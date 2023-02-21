Жилина (Потеряева) Феодосия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Потеряева) Феодосия Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Потеряев Наум Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1856

Муж: Жилин Степан Исаакович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Николай Иванов Дьяков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно