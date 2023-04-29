Захарова (Игнатьева) Александра Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Игнатьева) Александра Стефановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.04.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1835 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1873 ст.

Отец: Захаров (Иванов) Стефан Игнатьевич

Мать: Захарова (Евстафьева) Матрона Никитична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.10.1890 ст.

Муж: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1892 ст.

Сын: Ларюхин (Терентьев) Константин Иванович

Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1893 ст.

Сын: Ларюхин (Терентьев) Филипп Иванович

Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1894 ст.

Сын: Ларюхин (Терентьев) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1897 ст.

Сын: Ларюхин (Терентьев) Василий Иванович

Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1901 ст.

Сын: Ларюхин (Терентьев) Василий Иванович

Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1903 ст.

Сын: Павлов-Ларюхин (Терентьев) Александр Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Павлов-Евфимиев (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.

Дочь: Ларюхина (Терентьева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1907 ст.

Дочь: Ларюхина (Терентьева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1912 ст.

Сын: Ларюхин (Терентьев) Григорий Иванович

Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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