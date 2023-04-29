Захарова (Игнатьева) Александра Стефановна
Место рождения
Дата рождения23.04.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1873 ст.
Бракосочетание
22.10.1890 ст.
Рождение ребёнка
18.05.1892 ст.
Сын: Ларюхин (Терентьев) Константин Иванович
Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич
Рождение ребёнка
04.10.1893 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1894 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1897 ст.
Рождение ребёнка
24.04.1901 ст.
Рождение ребёнка
07.06.1903 ст.
Сын: Павлов-Ларюхин (Терентьев) Александр Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Павлов-Евфимиев (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.
Дочь: Ларюхина (Терентьева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич
Рождение ребёнка
23.12.1907 ст.
Дочь: Ларюхина (Терентьева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич
Рождение ребёнка
04.08.1912 ст.
Смерть
Неизвестно