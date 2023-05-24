Ларюхин (Терентьев) Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения18.05.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1892 ст.
Бракосочетание
01.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1912 ст.
Сын: Ларюхин (Иванов) Сергей Константинович
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1915 ст.
Сын: Ларюхин (Иванов) Константин Константинович
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1918 ст.
Дочь: Ларюхина (Иванова) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно