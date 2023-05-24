Ларюхин (Терентьев) Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларюхин (Терентьев) Константин Иванович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.05.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1892 ст.

Отец: Павлов (Иларионов) Иоанн (Иван) Терентьевич

Мать: Захарова (Игнатьева) Александра Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.02.1910 ст.

Жена: Власова (Зиновьева) Дарья Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1912 ст.

Сын: Ларюхин (Иванов) Сергей Константинович

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Дарья Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1915 ст.

Сын: Ларюхин (Иванов) Константин Константинович

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Дарья Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1918 ст.

Дочь: Ларюхина (Иванова) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Власова (Зиновьева) Дарья Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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