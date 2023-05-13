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Буриков Станислав Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1975

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1995 г.р.
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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1975

Отец: Буриков Лев Викторович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1995

Сын: Буриков Никита Станиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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