Буриков Станислав Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1975
Отец: Буриков Лев Викторович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1995
Сын: Буриков Никита Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности